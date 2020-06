Terrasoprider yn Gennep wie ûnder ynfloed fan gniisgas

De man dy’t woansdei yn it Limburchske Gennep mei syn auto op terrassitters ynried, wie ûnder ynfloed fan gniisgas. Hy sit net langer fêst, mar moat nei alle gedachten al foar de rjochter ferskine.

De die fan de man hat makke dat seis minsken ferwûne rekken. Ien fan harren leit noch yn it sikehûs.

Gniisgas wurdt brûkt as narkoazemiddel by operaasjes. It sit ek yn spuitbussen mei slachrjemme. Fierders wurdt it brûkt as drug. It soarget foar in licht en ûntspannend gefoel en soms foar hallusinaasjes. It kin ferslaavjend wêze. Minsken dy’t it faak brûke, kinne senuwskea en sels ferlammings skypje.

Oft de terrasoprider ek ûnder ynfloed fan oare middels wie, wurdt op it stuit ûndersocht.