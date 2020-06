Te rie by Us Heit – 400 jier Willem Loadewyk

It is 400 jier lyn dat steedhâlder Willem Loadewyk ferstoar, ‘Us Heit’ foar de Friezen. Wat kin de hjoeddeiske maatskippij yn koroanatiid leare fan in 17e-iuwske regint? Fryslân DOK giet Te rie by Us Heit.

Tegearre mei syn neef Maurits boude steedhâlder Willem Loadewyk van Nassau-Dillenburg it nije Nederlân op, dat ûntstie yn de Tachtichjierrige Oarloch. Hy wie in briljant militêr strateech, dy’t deryn slagge om de oermachtige Spanjerts te ferdriuwen út de noardlike gewesten fan de republyk. Hy fernijde it bestjoer yn it noarden en rjochte universiteiten op yn Frjentsjer en Grins. It wie in tiid fan gaos en ûnwissens. Dochs toande hy him in ûnbelekke lieder troch in dúdlike eigen koers te farren, wylst er tsjinstelde belangen en stridende partijen yn har wearde liet. Willem Loadewyk groeide út ta in steatsman mei in geweldich moreel gesach. Sa grut, dat er ‘Vader des Vaderlands’ waard foar de noarderlingen – Us Heit.

Hjoed-de-dei witte net folle Friezen mear wa’t Willem Loadewyk wie. Is der dan gjin ferlet mear fan sa’n liedsman? Of lit in koroanafirus sjen dat der yn tiden fan krisis krekt wól in lieder mei grut moreel gesach nedich is? Yn de Fryslân DOK Te rie by Us Heit siket histoarikus Josse Pietersma nei de betsjutting dy’t Willem Loadewyk júst no hawwe kinne soe.