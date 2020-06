Taaldiskriminaasje op Skylge

Doe’t er syn lytse boai in skjin ruft omdwaan woe, frege er oan twa froulju oft hja wisten wêr’t er dat dwaan koe. Dat er dat yn it Frysk die, foel fuort al min, ek al gong er op slach oer op it Nederlânsk, doe’t de froulju fregen oft er dy taal ek koe. Dat er Frysk tsjin it popke prate, wie ek reden foar krityk. “Als je in Engeland bent, spreek je toch ook Engels!” sei ien fan ‘e froulju tsjin de oare.

It kaam Eelke Rekker sneon oer op Skylge. Rekker is by de lêzers fan It Nijs bekend as de Fryske Flogger. Syn fideo’s ferskine op dit webstee. Hy berjochtet op Facebook oer de taaldiskriminaasje.

Rekker skriuwt dat it net in typyske reaksje is fan Skylgers. De froulju wienen toeristen, sa docht er te witten.