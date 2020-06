Stammem Keningshûs eare yn nije eksposysje

Op sneon 20 juny wurdt in nije eksposysje iepene yn it Prinsessehôf yn Ljouwert: it Prinsessehôf fan Maria Louise. It stedspaleis yn de histoaryske binnenstêd tanket syn namme oan de stammem fan ús hjoeddeiske keningshûs: Maria Louise fan Hessen-Kassel, prinses fan Oranje-Nassau. In intime eksposysje jout in blik achter de skermen fan har libben dêr’t in soad yn bard is. Oan ’e hân fan portretten, printen, tekeningen en in fertûke Oranjestambeam wurdt dúdlik dat Maria Louise krúsjaal west hat foar it behâld fan de Oranjedynasty. De eksposysje wurdt in fêst ûnderdiel fan it museum, dat mei de Maria Louise- en de fernijde Escher-eksposysje bekendheid jout oan syn boeiende skiednis.

Under yn it stedspaleis, dêr’t de prinses fan 1731 oant har dea yn 1765 wenne, komt de besiker yn ’e kunde mei Maria Louise fan Hessen-Kassel, prinses fan Oranje-Nassau. In nije seal is ynrjochte mei portretten fan Maria Louise en har famylje; foarwerpen en printen litte ek de ynfloedrike perioade fan de Fryske Nassaus sjen. Maria Louise, dy’t út in wichtige aadlike Dútske famylje kaam, troud doe’t se 21 jier wie, mei Johan Willem Friso fan Nassau-Dietz, steedhâlder fan Fryslân en Grinslân. Sûnt 1702 hie hy ek de titel prins fan Oranje. Se makke in soad mei yn har libben. As se noch mar 23 is, op alle dagen rint en al mem is fan in famke, ferûngelokket har man. Tweintich jier lang nimt se as regintes syn steedhâlderlike taken oer, oant har soan folwoeksen is. De kontinuïteit fan de Oranjedynasty wie dêrmei garandearre.

Machtigste frou fan Nederlân

De macht fan har soan Willem IV wurdt yn 1747 fiks útwreide as er steedhâlder wurdt fan de hiele republyk. As er nei in koart siikbêd yn 1751 komt te ferstjerren en in pear jier letter syn frou ek, is harren soan en troanopfolger noch minderjierrich. Heech bejierre nimt Maria Louise wer de taak as regintes op har, dizze kear foar har minderjierrige beppesizzer én foar de hiele Republyk fan de Sân Feriene Nederlannen. Under har hoede groeit de ynfloed fan de Fryske Nassaus. Yn in stambeam yn de eksposysje wurdt dúdlik dat kening Willem Alexander, prins fan de Nederlannen en prins fan Oranje-Nassau yn in streekrjochte geslachtsline fan har ôfstammet.

Stedspaleis

Tusken har twa regearperioaden yn kocht Maria Louise yn de Grutte Tsjerkestrjitte yn Ljouwert in pear huzen dy’t neistinoar leine. Se frege de ferneamde Frânske boumaster Anthony Coulon (1682-1749) om de huzen mei-inoar te ferbinen. Sa ûntstie it Prinsessehôf, dêr’t no ek noch in achttjinde-iuwske stylkeamer yn te sjen is, ynrjochte as ytkeamer fan Maria Louise.

It Prinsessehôf is no it Nasjonale Keramykmuseum. Neist de wikseljende tentoanstellingen binne fan 20 juny ôf twa nije fêste eksposysjes te sjen. It stedspaleis earet dêrmei syn ferneamdste bewenners: Maria Louise en Maurits Cornelis Escher. Escher is yn 1898 yn it Prinsessehôf berne. De teksten binne beskikber yn it Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk. Neist de nije eksposysje oer de prinses fan Oranje-Nassau en de opfriste presentaasje oer M.C. Escher hat de teesalon in botanyske opknapbeurt krige. De yngong fan it museum, dy’t oan de paleistún grinzet, hat no wol wat fan in oranzjery út de tiid fan Maria Louise. Mei de fernijingen en de nije eksposysjes is it Prinsessehôf it besjen wol wurdich.

www.princessehof.nl