Soad omtinken foar lekskoaierij op it Frysk

Juster joech It Nijs omtinken oan de stjalpweach fan lekskoaierige gjalpen oer Friezen en de Fryske taal dy’t tiisdei op Twitter delstoarte. It stik is ôfgryslike faak lêzen, it meast fan alle stikken fan 2020 op ús webstee. Sjogge wy nei de bêst lêzen stikken fan de ôfrûne 365 dagen, dus tusken 19 juny 2019 en 18 juny 2020, dan falt op dat in opfallend soad populêre artikels geane oer taaldiskriminaasje.

It bêst lêzen stik út dy perioade is pleatst op 31 july en giet deroer dat supermerk LIDL in klante ekskuses oanbiedt, om’t it personiel fan ‘e fêstiging yn Dokkum Frysk praat. De supermerk neamt dat “ongemak”. It stik stiet hjirre.

It stik fan juster oer de anty-Fryske Twitterkwatteltsjes komt op nûmer 2. It stiet hjirre.

Op nûmer 3 stiet in hiel oar soart berjocht, mar op 4 en 5 is it wer raak. Plak 4 is foar in stik fan 11 maart oer de Frysktalige GGD-direktrise dy’t by wichtich nijs op Omrop Fryslân ynienen gjin Frysk mear prate woe (hjir te lêzen) en plak 5 is in stik fan 25 maaie oer ûndersyk dat sjen litten hat dat der ûnder telefonisten fan de 112-alaarmsintrale in anty-Fryske hâlding bestiet (hjir te lêzen).

Yn de top tsien fan bêst lêzen artikels stiet noch in fyfde stik dat sydlings oer taaldiskriminaasje giet. It is in kollum fan Jabik van der Bij dy’t yngiet op ‘e GGD-direktrise dy’t har ferbrekt en de reaksje fan de VVD-Steatefraksje dêrop. Dy seit oan ‘e iene kant dat de minsken dy’t dêr kommentaar op ha, har better oer wat oars drok meitsje kinne en seit der fuort by dat hja ek fan betinken binne dat wichtich nijs better yn it Hollânsk kin (“Dat je in een dergelijke situatie de beslissing neemt om de taal te gebruiken waarmee je een heel land direct weet te bereiken, ligt dan voor de hand.”) It stik stiet hjir.