SKS skûtsjesilen giet fan ’t jier definityf oer

It kampioenskip skûtsjesilen yn Fryslân giet dit jier definityf oer. Dat hat de SKS besletten.

In protte skippers hopen nei de parsekonferinsje fan premier Rutte fan ’t simmer dochs it kampioenskip sile te kinnen. Mar de SKS sjocht dêrfan ôf mei’t it op koarte termyn ûndúdlik is mei hokker maatregels oft de folchskippen en it publyk te krijen hawwe sille. Der soe neffens de SKS ek te min tiid wêze foar skippers en bemanningen om harren ta te rieden.

Skipper Gerhard Pietersma fan Earnewâld hat it smoar yn. “Dit is myn libben en dat nimme se my ôf”, sei er by Omrop Fryslân. Pietersma wol dit jier hoe dan ek it wetter op. “Wy sille sowieso sile. Ik wol dat it wer itselde rint as foarich jier. Dan wit ik dat we foarút kinne. It skûtsje leit der klear foar.”