Skrassen sintrale eksamens geunstich foar Fryske learlingen

Fanwegen de koroanakrisis waarden de sintrale eksamens yn it fuortset ûnderwiis dit jier skrast. Dêrtroch waard it einsifer fan eineksamenkandidaten inkeld bepaald troch de ôfleine skoaleksamens. Foar de Fryske eksamenkandidaten moat dat in ferromming west ha. Yn Fryslân skoare learlingen nammentlik konsekwint heger op ’e skoaleksamens as op ’e sintrale eksamens. Dat docht bliken út ûndersyk fan Greetz dat, yn oanrin nei it lanlike eksamen-flachmomint, data fan it CBS en fan DUO analysearre.

Ferromming grut yn Fryslân

De ôfrûne fiif jier skoarden learlingen yn tolve fan de achttjin Fryske gemeenten heger op ’e (al earder) ôfnommen skoaleksamens as op ’e sintrale eksamens. It skrassen fan it sintrale toetsmomint pakte dus posityf út foar in protte eineksamenkandidaten yn Fryslân.

It skrassen fan de sintrale eksamens moat dit jier foaral in ferromming west ha foar skoalbern yn Dantumadiel. Dêr skoarden de learlingen de ôfrûne fiif jier nammentlik 0,4 punt heger op harren skoaleksamens as op ’e eineksamens. In oersjoch fan de resultaten de gemeente is hjir te finen.

Persintaasje slagge learlingen yn Fryslân faak suksesfol

Yn Nederlân slagge de ôfrûne fiif jier yn trochsneed 92,2% fan de eineksamenkandidaten foar it vwo-, havo- of vmbo-diploma. Fryske learingen skoarden mei in slaggingspersintaazje fan 91,9% hast like goed. Yn dat persintaazje binne yn Fryslân op gemeentlik nivo lykwols dúdlike ferskillen te sjen. Op It Amelân lei dat it heechst (99,5%). Lanlik sjoen diene allinnich learlingen yn it Noard-Brabânske Mill en Sint Hubert it better (99,8%).

Nei ferhâlding stiene yn Fryslân de learlingen op It Hearrenfean der it minst foar (90,2%).

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is hjir te finen.