Keunst sjen yn koroanatiid

Yn dizze tiid dat de museums krekt wer, mar noch beheind, iepen binne, is yn ús haadstêd in oare wize fan it presintearjen fan keunst ûntwikkele. Route2020 is in inisjatyf fan BUOG (bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen). Dy hawwe yn gearwurking mei alderhande bedriuwen en fansels mei de gemeente Ljouwert in plan betocht om keunst op in feilige en ferantwurde wize te presintearjen.

Ofrûne freed- en sneontejûn waard yn Ljouwert in poëtysk-muzikale rûte organisearre by it iepenbier keunstbesit lâns. Nei it ynskriuwen en beteljen krigen de dielnimmers foldwaande ynformaasje oer it tiidstip fan de start en it begjinplak fan de rûte. Yn prinsipe bleauwen dy yn de auto sitten en rieden se by sa’n lytse tritich keunstplakken yn Ljouwert lâns. Op tolve plakken waard by wurken stilstien; by de oare waard net stilholden. Op de plakken dêr’t stilholden waard stiene frijwilligers en koe men mei in koptelefoan teksten mei útlis, gedichten of lietsjes hearre fan bygelyks keunstners, artysten. Mar ek allinnich muzyk.

By de start krigen de dielnimmers in koer mei wat lytse hapkes en frisdrank en gaadlike ynformaasje en healwei de rûte wie in stop organisearre foar kofje of tee.

De rûte gie dwers troch Ljouwert hinne oan ’e hân fan Google maps. Mei fjouwer weinen dy’t de tocht tagelyk rieden wie it fansels ek mooglik om gewoan oan te sluten by de oare minsken.

It bjusterbaarlike is dat yn de haadstêd in soad keunst oanwêzich is dy’t net by elkenien bekend is. Wat mysels oanbelanget wie de stop by de Joadske skoalle tige swiid en fierder ek nijsgjirrich wie de foarrangskoepel op it tek fan it gebou fan Rykswettersteat dat bestiet út sa’n 250 foarrangsweibuorden.

Koartsein in noflike jûn en nei sa’n twa oeren wer op hûs oan.

Spitigernôch koe de keunstrûte mar op twa jûnen riden wurde. De belangstelling wie sa grut dat, as de mooglikheden der binne, BUOG fan doel is om de rûte faker te organisearjen. Hâld https://buog.nl/project/route2020 mar yn ’e gaten!

Matthijs Verkuijl