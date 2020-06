“Reizen nei Turkije net ferantwurde”

Premier Rutte achtet it net ferstannich dat Corendon de fakânsjeflechten nei Turkije wer fuortset. Nettsjinsteande it oranje reisadvys (allinnich needsaaklike reizen) is Corendon fan betinken dat minsken wer nei Turkije gean moatte kinne.

De organisaasje biedt reizgers de mooglikheid foar de weromreis of yn Nederlân in koroanatest te dwaan. As it firus net oantroffen wurdt, is thúskarantêne net nedich, seit Corendon.

Neffens Rutte is it inisjatyf fan Corendon ûnferantwurde. Minister Blok hat de reisorganisaasje der ek op oansprutsen. Hy seit dat de reizgers dy’t dêr gebrûk fan meitsje problemen mei harren fersekering krije kinne. Rutte beklamme fierder dat de testen fan Corendon mar beheind sin hawwe en dat de reisorganisaasje dêr ek net oer giet. Hy sei dat der in risiko op ferkearde útkomsten is, mei’t minsken dy’t noch gjin klachten hawwe dochs de goarre skipe hawwe kinne en dan te’n ûnrjochte in negative testútslach krije.

Bywurke sneon 27/6 12.00 oere: Neffens Corendon hawwe al hûnderten minsken by de organisator in fakânsje nei Turkije boekt. De reisorganisaasje seit ek skrokken te wêzen fan de ‘ûnferwachte felle reaksje’ fan it kabinet. Corendon wol mei it kabinet yn petear en hâldt foarsichtich de mooglikheid iepen dat de fakânsjes dochs net trochgean. In definityf beslút folget noch, seit de reisorganisaasje.