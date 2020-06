Podcast ‘Oog’: “Amerikanen hearre yn oplieding neat oer rasisme”

It giet der al in goed wike hurd oan ta yn de Feriene Steaten. Antyrasismeprotesten, plonderingen en rellen mei de plysje. Nei de dea fan de swarte arrestant George Floyd rjochtet de lilkens him streekrjocht op de plysjes.

Yn ’e podcast Het Beste uit het Oog seit Barend Wurth dat yn ’e oplieding fan Amerikaanske plysjes hast gjin omtinken foar rasisme is. Wurth jout yn ’e steat Illinois kursussen oan de lokale plysje. Dy rjochtsje har wol op ferskaat. Neffens Wurth is de kearn fan it probleem dat krityk op de plysje tige gefoelich leit.

De ôflevering fan Het Beste uit het Oog is hjir te beharkjen.