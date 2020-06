PAL GrienLinks stelt fragen oer fleanbasis Ljouwert

Al in skoftlang wurket fleanbasis Ljouwert sûnder natuerfergunning. De Ynspeksje foar de Leefomjouwing stie al langere tiid oan op in aktualisearre omjouwingsfergunning. De fraksje fan PAL GrienLinks yn Ljouwert is fan betinken dat ynwenners fan de natuer yn ’e omjouwing in passende beskerming fertsjinje tsjin it leven en de útstjit fan de fleanbasis. De fraksje wol in aktivere opstelling fan it kolleezje yn it dossier en stelde dêr in stikmannich skriftlike fragen oer.

De fraksje wol ûnder oare fan it kolleezje witte oft it op ’e hichte is fan it ûntbrekken fan de nedige fergunningen en wat de gemeente dêroer ynbrocht hat yn de oerlizzen mei de Kommisje Oerlis en Foarljochting Miljeu (COVM). Dêrneist wol de fraksje witte op hokker wize it aspekt sûnens meinommen wurdt yn de oanpassingen fan de fergunningen.

De skriflike fragen binne hjir del te heljen.