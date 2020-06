Pakes comeback (28)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Pake: Previntyf romje, seiste? Je kinne der wol in moaie namme foar betinke, mar it bliuwt in misdied. Dêrom soe ik it wol oandoare en reagje dy manlju dy’t myn fee teneikomme fan it hiem ôf. Lit de rjochter der mar ris oer gear.

Sytske: Dat hewwe guon boeren wol dien. Mar se krigen allegearre ûngelyk.

Pake: No, dan soe ik it hegerop sykje. By de keninginne of by…, by…

Sytske: Europa? Dêr kaam it allegearre wei. Miskien nei Amnesty International? Mar dêr hewwe jo noait net folle mei op. Mar goed, it is ommers allegearre al wer sa lang lyn. Wêrom soene jo je der no noch oer opwine? Boppedat wolle se it no oars dwaan.

Pake: Dat kin wol wêze, mar it bliuwt in grou skandaal. It wie in grouwélige misdied. Dat dêr net ien foar boetsje hoecht. It is ommers by de nazys om ’t ôf.

Sytske: No, moai dat jo dêr no oer begjinne, want dat is ek in issue dêr’t ik it al in skoft ris mei jo oer hewwe wol, mar der binne altyd oare drokten. It is de lêste jierren noch wol gauris in item yn it nijs dat besocht wurdt om it wer goed te meitsjen mei de minsken dy’t destiids min behannele binne.

Pake: Ja, de minsken dy’t yn kampen sitten hawwe, kinne noch in pear sinten krije fan it Dútske regear.

Sytske: Dat bedoel ik net. Ik hew it deroer hoe’t wy ússels toen opsteld hewwe tsjin dy befolkingsgroepen, lykas de sigeuners en de Joaden.

Pake: Wy? Wy ha dy minsken dochs neat dien?

Sytske: No, wy hewwe se fisyk miskien neat dien, mar wy ha se ek net goed behannele.

Pake: Hoedatsa?

Sytske: No, wy hiene wol wat mear foar hun dwaan kinnen, yn dy earste tiid nei de oarloch.

Pake: Wy? Do praatst as binne wy skuldich. Dy nazys diene it, hear.

Sytske: Ábsolút, mar wý hewwe ék ús ferantwurdlikheid.

Pake: Wat no: wy? Do wiest der doe hielendal net, dus do bedoelst my seker?

Sytske: No, ik fiel my as neikommeling ek ferantwurdlik. En ik tocht, no’t fjouwer en fiif maaie der wer oankomme, dat wy sels mar ris wat dwaan moasten.

Pake: Wat dwaan?

Sytske: No, ús ekskuses oanbiede.

Pake: Oan wa?

Sytske: Dat docht der net ta, it giet om it prinsipe. It is symboalysk.

Pake: Wat hat it dan foar sin? Niiskrekt hiest it deroer dat dy tongblieraffêre lang lyn is, mar dit binne hielendal âlde kij dy’tst no út ’e sleat nellest. En der wurde nammers al genôch krânsen lein.

Sytske: Ábsolút, mar dat binne allegearre offisjele ynstânsjes. Ik soe sa graach sels ek ris wat dwaan wolle. Mar it wie fansels noch folle better at jo it diene. En dêrom tocht ik oan dy Joadske antykhandeler dy’t wol ris by ús oer de flier kaam toen ik lyts wie.

Pake: Abraham Moster? No, dy bêste man leit al lang ûnder de seadden.

Sytske: Dan geane jo nei syn neikommelingen.

Pake: Ik soe net witte wêr’t ik harren myn ekskuzen foar oanbiede moatte soe. Ik ha dy minsken neat misdien.

Sytske: No, jo binne ek net allinnich skuldich.

Pake: O, dat dochs noch net.

Sytske: Nee, jo moatte hun út namme fan alle Nederlanners jo ferûntskuldigingen oanbiede dat sy toen net hertlik genôch behannele binne. Mar jo moatte it fansels ek taspitse op josels, want dat is de tafoege wearde fan dat josels geane. Jo moatte sizze dat jo der spyt fan hewwe dat jo hun âlders net waarm genôch behandele hewwe.

Pake: Is it dy yn ’e plasse slein of sa? Wat ha dy bern der no mei te krijen dat ik no wol of net mei harren folk koe. Neat. Krektlike min as do. Boppedat wie ik krekt nei de oarloch séls noch in bern. Mar ast it witte wolst. Wy koene lêze en skriuwe mei dy minsken.

Sytske: Dat kinne jo wol sizze, mar ik tink net dat jim klear stiene mei in blomke toen sy út it konsintraasjekamp werom kamen.

Pake: (suchtsjend) Nee, dat net, nee.

Sytske: No, dêr gean je al hinne.

Pake: Och fanke, dat raast dochs oan ’e protters. Do snapst ommers neat fan dy tiid.

(takomme moandei fierder)