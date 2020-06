Offalbedriuw Koatstertille ûnder ferskerpe tafersjoch

Offalbedriuw Van der Galiën út Koatstertille stiet ûnder ferskerpe tafersjoch. It bedriuw foldocht net oan de miljeu-easken en oare foarskriften. Sa gau’t it seis moanne efterinoar gjin oertrêdingen begiet, wurdt it ferskerpe tafersjoch opheft.

Foar de Provinsje en de útfieringstsjinst FUMO is dy stap in logysk ferfolch yn it ramt fan de Lânlike Hanthaveningsstrategy. Deputearre Hoogland: “De maat is no fol, wy binne al jierren dwaande om mei it bedriuw ôfspraken te meitsjen, mar dy wurde net neilibbe. It bedriuw docht himsels, mar ek de omjouwing dêr tekoart mei.” De lêste tiid foldie it bedriuw geregeld net oan de easken dy’t oan it opslaan fan ôffalstoffen steld wurde. It feroarsake ek stofhinder by it laden fan skippen.

Feroaringen

It ferskerpe tafersjoch hâldt ûnder mear yn dat tafersjochhâlders fan de FUMO yn opdracht fan de Provinsje ien kear wyks in kontrôlebesite oan it bedriuw bringe. Op syn ien kear yn de fjirtjin dagen giet der in ûtengewoan opspoaringsamtner (BOA) mei. Dy besiten wurde net oankundige.

Eartiids barde soks allinne as in tafersjochhâlder in oertrêding sinjalearre. By klachten wurdt fuortdaliks kontrôlearre. De hanthaveners sjogge dan oft it ôffalbedriuw de fergunning neilibbet en oft der goed mei ôffalstoffen omgien wurdt. De FUMO sjocht ek nei de brânfeiligens en de fersprieding fan stoffen oer de omkriten. Der wurdt yntinsyf gearwurke mei hanthaveningspartners, lykas it Iepenbier Ministearje.