Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 14)

In wike fan ôfskied nimmen fan guon freonen en fan de Spaanske lessen. Boppedat naam it ynternet sawat alle dagen ôfskied fan my, en sels de waarme dûs liet my foar fiif dagen yn ’e steek, mar sûnt in pear dagen kin ik wer hearlik waarm dûse.

Tongersdei hiene we lykas alle oare dagen wer in gewoan leske Spaansk yn hotel Libre. De airconditioning wurke noch hieltyd poerbêst, de stuollen sieten bêst en de dosint wie goed te folgjen. In dei krekt as altyd, oant ien fan it personiel sei dat er ús alle dagen op de kamerabylden sitten seach sûnder dat we gasten wiene of wat te drinken bestelden. Doe ha we mar in lekker bakje kofje kocht. Wie ek net ferkeard.

Op deselde dei haw ik noch wat oars by de ein hân. Fan tefoaren sei ik: “Nee, ik gean net nei bars, ik hoech gjin salsalessen en ik gean al hielendal net nei de Kubaanske kapper.” Nei de earste twa dingen haw ik it lêste dan ek noch mar efkes dien. Dêr sieten we hear, mei it klupke fan fiif yn it knipsalontsje. Myn hier is no wat ljochter (ik kin it wol wyt neame). Net skrikke. Ik haw gewoan wat wite highlights, mar it ferskil mei der wêze. Ik bin der hiel bliid mei. De kapster sei: “In moai kleurke foar de simmer.” Ik miende dat it alle dagen simmer wie op Kuba, mar blykber kin ik my klearmeitsje foar noch hegere swittemperatueren.

Nije wike sil ik ôfskied nimme fan Havana foar in oantal wiken. Ik sjoch der nei út om wer wat oare plakken te besjen.

Geeske van der Sluis

Foto thússide: Allegearre in oar kapsel (links freondinne út Sina, dêrnjonken in freondinne út Sweden, dan Geeske en hielendal rjochts in freon út Kanada)