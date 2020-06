Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 13)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

De heupen binne wer losskodde. Juster en tiisdei haw ik wer in salsaleske hân. It waard my ynienen wat hjit ûnder de fuotten doe’t ik foarige wike it besef krige dat ik al fier oer de helte fan myn Kuba-aventoer wie. Ik moat it fansels al in bytsje behearskje as ik werom bin. Tiisdei, foardat de les begûn, stie it swit my al op ’e holle, want de bus hold net stil by de bushalte dêr’t ik derút moast en ried fleurich fierder. De bus wie al let, dus ik bin yn in rapido tempo nei de salsaklasse flein. Lokkich begûnen se fyftjin minuten te let. Ik hie it witte kinnen.

Mei wat in dûbeld gefoel hie ik fan ’e wike myn reis foar juny útstippele. It liket my moai om noch wat oare plakken te besjen yn ’e lêste moanne, mar reizgjen yn myn ientsje fyn ik wol wat spannend. Net dat it in soad útmakket, mar it is dochs oars as mei freonen. Tiisdei sei in famke út myn freonegroep ynienen dat se har reis omsette woe fan july nei juny. Se fûn july te hjit en woe graach mei my reizgje. Dus… ik haw in ‘compañero’ yn juny! Dêr bin ik hiel bliid mei. Wy sille ûngefear 3 à 4 wike Havana út. Yn ’e lêste wike sille der ek noch oare freonen ús beselskipje.

Ik wit noch goed dat ik yn myn earste húske hjir hast in pyk út ’e friezer stellen hie, mar ik moat sizze dat oare minsken der ek in hantsje fan ha. Flor, de frou dêr’t ik by ynwenje, stie ynienen foar my mei myn taske. Dat wie nuver. Ik ha dizze wike in nije kast yn ’e keamer krigen. Freonen fan har kamen mei fjouwer man sterk om de kast yninoar te setten. Ik koe myn guod der altyd yn kwyt, sei se, mar eins koe sy de romte ek wol brûke. Sa stie de oare dei, doe’t ik fan myn lessen weromkaam, de hiele kast al grôtfol. Se hat yn myn ynboukast noch hieltyd guod fan harsels en har man, dus dat smiet se allegearre moai yn it nije kastke. Ik tink dat se doe ek har (myn) taske fûn hat.

Us dosint wie fan ’e wike twa dagen siik, dus we hawwe saterdei ek les, om de skea yn te heljen.

Geeske van der Sluis