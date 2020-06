Nederlân wurket mei oare lannen oan koroanafaksin

Nederlân en trije oare Europeeske lannen slane de hannen yninoar om gau beskikke te kinnen oer in faksin tsjin it koroanafirus. It kabinet wol mei Dútslân, Frankryk en Italië “kânsrike inisjativen” yn kaart bringe en ûnderhannelje mei ûntwikkelers en farmaseutyske bedriuwen.

In protte lannen ynvestearje yn ûndersyk nei in faksin. Nederlân, Dútslân, Frankryk en Italië sjogge dêrby in protte foardielen yn in mienskiplike strategy. De fjouwer lannen hoopje troch mei-inoar de inisjativen te ferkennen foldwaande faksins feilich te stellen foar de EU en oare lannen, bygelyks ek yn Afrika. It is de bedoeling dat de faksins safolle mooglik op Europeeske boaiem prudusearre wurde. De fjouwer lannen wolle ek dat de “alliânsje” ôfspraken makket mei de farmaseuten oer de betelberens.

It ministearje fan Folkssûnens lit witte dat de fjouwer neamde lannen de measte ûntwikkel- en produksjefasiliteiten yn de EU hawwe. De fjouwer lannen binne ek fan doel om de Europeeske Kommisje by de ûnderhannelingen te beheljen. Oare EU-lannen meie har ek oanslute.