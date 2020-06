Musk en Grimes meie bern net X Æ A-Xii neame, wol X AE A-Xii

Sakeman Elon Musk (48) en sjongeres Grimes (32) meie harren bern net X Æ A-Xii neame. Ut dokuminten dy’t yn hannen binne fan ferskate Amerikaanske media docht bliken dat de keppele letter Æ net akseptearre wurdt. Dêrom hat it span harren soan no X AE A-Xii neamd.

De namme fan de seis wike âlde jonge soarge foar in soad fernuvering by it bekendmeitsjen. De namme waard alris earder feroare, om’t dy gjin sifer befetsje mocht. X AE A-Xii moat útsprutsen wurde as Ex Ash A Twelve. Neffens de papieren is de namme op dy wize wol goedkard. It sânde bern fan Musk en it earste bern fan Grimes waard op 4 maaie berne.