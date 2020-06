Mûlekapke hjit yn it Noard-Frysk no ‘müsdök’

Nederlânsktaligen hawwe it oer in mondkapje, Friezen sizze fan mûl(e)kapke, yn it Frânsk is it in masque en yn it Dútsk in Nasen-Mund-Schutz. In wurd yn it Noard-Frysk, dat praat wurdt op it eilân Helgolân en yn de Kreis Noard-Fryslân, wie der lykwols noch net. De Friisk Foriining hat dêrom in priisfraach útskreaun om in goed Noard-Frysk wurd te betinken.

It wurd müsdök (‘mûldoek’) waard fjouwer kear ynstjoerd. Neffens de sjuery is it de gaadlikste oersetting fan it lapke dat minsken yn it iepenbier ferfier foar it gesicht bine moatte om foar te kommen dat se oaren besmette mei it koroanafirus.

It parseberjocht oer it winnende wurd stiet hjir yn it Noard-Frysk:

“NASEN-MUND-SCHUTZ” håt aw frasch nü MÜSDÖK

We heewe foon ambai 200 manschne ouer 230 forsliike tuschakd füngen. E jury heet ham for dåt uurd ”müsdök” önjtschiised.

Di forsliik köm foon Britta Weinbrandt, Wiebke Schumacher, famiili Ketelsen, än foon e 4. klas foont grünjskuul Söleraanj. Hartliken lukwansch tu da wat wünen heewe, än foole tunk tu åål da, wat mamååged heewe!