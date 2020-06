Mooglik ûnbekende midsiuwske Fryske tekst fûn

Yn in 15e-iuwsk Frysk wetboek sitte twa siden oaninoar fêstplakt. Op ‘e ûnsichtbere siden stiet lêzen. It kin Aldfrysk wêze.

Undersikers binne dwaande mei it bestudearjen fan in kolleksje fan tsien Aldfryske boeken dy’t yn de 19e iuw oanlein is troch de Dútske ûndersiker Karl von Richthofen. Yn it âlde wetboek Codex Fivelgo kamen se de ûnbekende tekst tsjin.

Undersiker Anne Popkema seit dat it noch net slagget is om de tekst lêsber te meitsjen. Dêrtroch is ek net mei wissichheid te sizzen oft dy skreaun is yn it Aldfrysk.

Popkema sil mei syn kollega’s Herre de Vries en Riemer Janssen de kommende jierren alle boeken út Richthofen syn kolleksje tige krekt besjen.