ME komt fanwegen by antyrasismedemonstraasje

Yn Rotterdam teagen woansdeitemiddei groepkes reboeljemakkers troch de stêd. Hja fernielden dingen en smieten stekken om. De ME is fanwegen kommen.

De groepkes bleaune oer fan in grutte groep dy’t demonstrearre tsjin rasisme. Boargemaster Aboutaleb oardiele dat de groep sa grut wurden wie dat minsken net op ‘e oardel meter faninoar ôf bliuwe koene dy’t de feilichheidsregio foarskriuwt om fersprieding fan it koroanafirus op te kearen. Hy ferbea de demonstraasje om dy reden. Fierwei de measte demonstranten setten doe braaf op hûs oan.

By in demonstraasje yn Amsterdam fan ‘t wykein griep boargemaster Halsema net yn. Dat kaam har op in protte krityk te stean, ûnder oaren fan premier Rutte.