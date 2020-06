Lear profesjoneel dichtsjen fan Elmar Kuiper en Abe de Vries

Dichtsjen is in ambacht en dat ambacht kinne jo leare. Fryske dichters moasten dêr altiten de provinsje foar út, mar útjouwerij Grotesk en Tresoar biede no yn Ljouwert de mooglikheid om fan betûfte dichters te learen. Elmar Kuiper en Abe de Vries litte kursisten yn ‘e kunde komme mei oerwagings oangeande ritme en rym, humor en gefoel, wytrigels, betsjutting en folle net genôch.

De grutmasterkursus duorret twa dagen en hy wurdt hâlden op sneon 26 en snein 27 septimber 2020 yn it gebou fan Tresoar yn Ljouwert. Dielname kostet 80 euro (ynklusyf in middeisbrochje). Der kinne op syn heechst seis minsken oan de kursus meidwaan.

By de kursus heart in syllabus. Dy is fergees op te heljen fia dizze link. Der heart ek in lêslist by fan seis boeken en artikels. Mear ynformaasje is te finen op dizze webside. Oanmelding is mooglik fia ynfo@grotesk.site of 020-6938631.