Koroanawet taast rjochtswissichheid oan

De Rie foar de rjochtspraak is min te sprekken oer it ûntwerp foar it wet dy’t de frijheden fan Nederlânske boargers beheint om fersprieding fan it koroanafirus te kearen. De wet soarget neffens de Rie foar rjochtsûnwissichheid. Dat skriuwt de foarsitter derfan, Henk Naves, oan minister fan justysje Ferd Grapperhaus.

Sûnt maart jilde der yn Nederlân allegear beheinings op it dwaan en litten fan minsken. Dy steane yn regionale needferoarderings, skreaun troch de feilichheidsregio’s. Fryslân is ek sa’n feilichheidsregio.

Om’t de needferoarderings gjin wetten binne en om’t se net oeral itselde binne , om’t de tekst gauris ûndúdlik skreaun is en om’t needferoarderings gjin grûnwetlike rjochten beheine meie, steane juristen der al in skoft by it regear op oan om in echte wet te meitsjen. It ûntwerp dêrfoar fiet ûnder de namme Tijdelijke wet maatregelen covid-19 skielk nei de Twadde Keamer.

De Rie foar de rjochtspraak is in gearwurkingsferbân fan alle rjochters yn Nederlân. It beheart it jild fan rjochtbanken en ûnderhâldt kontakt tusken de rjochtspraak en de polityk. Fierders jout de Rie bytiden goerie oan de polityk.

De nije wet regelet allegear beheinings net yn de tekst sels, mar seit dat dy yn ministeriële regelings útwurke wurde. Dat makket dat it noch hieltyd ûndúdlik foar boargers is wat wol en net mei. Dat is rjochtsûnwissichheid en dat is stridich mei de prinsipes fan goed bestjoer.

Net allinne boargers moatte witte wêr’t se oan ta binne, dat jildt ek foar rjochters en hanthavenders, lykas plysjes en stedswachten. Fierders is it dreech foar ferskate groepen minsken om nei te gean wat mei, bygelyks foar blinen. De maatregels taaste boppedat oan de ûntwikkeling fan jongelju.

Fierders is net dúdlik hoe’t it komt mei fertochten fan it oertrêdzjen fan de needferoarderings. Yn de rjochtspraak jildt it prinsipe dat minsken net mear straft wurde foar saken dy’t op it stuit fan ‘e rjochtsaak net mear strafber binne. As in wet de needferoarderings ferfangt, is it mar de fraach oft minsken dy’t nei de rjochter stapt binne foar in koroanaboete, wol feroardiele wurde kinne. Dat moat de oerheid neffens de Rie better útwurkje.

De Rie hat fierders in soad krityk op ûndúdlik wurdgebrûk. It is bygelyks net dúdlik wannear’t no wol en net sprake is fan strafber gearkloftsjen.

It advys fan de Rie foar de rjochtspraak oan minister Grapperhaus is hjir te finen: link.