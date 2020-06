Keunstprojekt mei klompen by Museum Belvédère

Op Pinkstermoandei 1 juny om 12.00 oere hat Museum Belvédère yn Oranjewâld wer de doarren iepene. Dat feestlik barren waard markearre troch in unyk projekt fan keunstner Ids Willemsma, dy’t foar dit museum en dizze gelegenheid in hiel spesjaal keunstwurk makke hat.

De alsidige Ids Willemsma (1949) rint foaral op klompen. Fan it begjin fan syn keunstnersbestean ôf hat er se altyd bewarre. Underwilens hat er mear as sechtich fersliten pearen. Hy hat dêrmei in rinrûte makke fan it parkearterrein ôf nei de yngong fan Museum Belvédère. Der binne ferskate soarten klompen brûkt. Willemsma makket ûnderskied tusken ‘gewoane’ klompen, wurkklompen (foar yn it atelier) en sneinske klompen (dy’t er by eksposysjes draacht).

Se binne makke fan wylgehout, iperenhout of selskapt eskehout. De klompepearen binne op oardel meter ôfstân faninoar pleatst, as ferwizing nei de koroanatiid. De ynstallaasje is moandeitemoarn ynrjochte troch de keunstner, tegearre mei direkteur-konservator Han Steenbruggen.

It museum folget de rjochtlinen fan it RIVM. De kaartferkeap wurket mei tiidslotten foar in beheind tal besikers. Yn it museum binne rinrjochtingen en paadwizers. Der wurdt foar maksimale hygiëne soarge.

Sjoch op www.museumbelvedere.nl foar mear ynformaasje.