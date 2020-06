Jongelju sille gear oer takomst Frysk

De Brede Maatskiplike Diskusje oer de takomst fan it Frysk, dêr’t al jierren sprake fan is, liket stadichoan op gong te kommen. It Friesch Dagblad fan hjoed wit te melden dat de Stichting BMD-Frysk takomme maitiid sa’n tritich jongelju út de Trynwâlden mei-inoar neitinke en prate litte wol oer hokker kant it mei it Frysk út moat. As dat in sukses wurdt, sil de diskusje provinsjebreed fuortset wurde.

De BMD is bedoeld om de ynwenners fan Fryslân bewust te meitsjen fan de posysje fan it Frysk hjoed-de-dei. It Frysk ferliest stadichoan terrein. It giet om de fraach oft de Friezen dat sa litte wolle, of dat se ree binne om har derfoar yn te setten, sadat it Frysk as kultuertaal en deistige omgongstaal fuortbestean sil. Soks giet net fansels. Mei in BMD is in betrouber byld te krijen oft it de muoite wurdich is in protte te ynvestearjen yn de taal.

De stichting BMD-Frysk kiest foar in diskusje troch jongelju fan achttjin oant tritich jier. Dy binne belangryk en bepalend foar de takomst fan it Frysk. Stichtingsfoarsitter Rimmer Mulder: “Dat is de generaasje dy’t bern kriget en mei bepale moat hoefolle oft we foar it behâld fan it Frysk oerhawwe. Wolle dy dat mear Frysk yn it ûnderwiis ferplichte wurdt of krekt net?” Om foar te kommen dat allinne fûle foar- en tsjinstanners mei-inoar yn petear geane, sil de stichting de dielnimmers selektearje litte.

De diskusje soe oars dit jier al holden wurde, mar troch de koaroankrisis koe dat net. De proef yn de Trynwâlden kostet sa’n seis- oant achttdûzen euro. Dat wurdt betelle troch it Roelof Geertsma Fûns en de provinsje Fryslân.