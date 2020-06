‘It guozzeroer’ fan Rink van der Velde opnij útjûn

De lêste roman fan Rink van der Velde It guozzeroer wurdt op 7 july 2020, nei hast tweintich jier, opnij útjûn. Yn dit lêste boek fan ien fan de belangrykste skriuwers yn it Frysk komme alle eleminten fan syn wurk gear: oarloch, it oerlibjen, it fjild, de skerpe waarnimming en spitse dialogen. It guozzeroer is yn it oevre fan Van der Velde in masterwurk. Foar it nije omslach is in skilderij fan Sjoerd de Vries brûkt, in skilderij fan De Deelen dêr’t dit ferhaal him ôfspilet.

Bavius Bouma, in âld frijfeint yn Akkrum, fertelt oan syn besiker, in sjoernalist en hertstochtlik fisker, wat er yn de oarloch meimakke hat. Oanlieding ta syn relaas is de fynst fan in Dútske motorfyts mei sydspan yn it wetter, yn de Heafeart nei De Deelen. Mei in pear maten hat Bavius yn de lêste oarlochsjierren yn dat ûnlân ûnderdûkt sitten. Krekt foar de befrijing hat him dêr in singelier drama ôfspile, dat noait bekend wurden is. It guozzeroer, in antyk stik sjitark mei de útwurking fan in kanon, spilet in belangrike rol yn dy oangripende en sober fertelde roman. It guozzeroer giet ek oer de leafde fan Bavius foar in Russyske faam, twangarbeidster yn Normandië.

Om de twa jier wurdt de Rink van der Veldepriis troch de Gemeente Smellingerlân en stifting FLMD útrikt, mei dit kear yn de sjuery Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma. Yn ferbân mei koroana is de útrikking fersteld.

It guozzeroer is in werútjefte fan de lêste roman fan Rink van der Velde (1932-2001).

Rink van der Velde – It guozzeroer

Utjouwerij Bornmeer | ISBN 978 90 5615 641 1 | softcover | 144 siden | € 15,00

Te krijen by de boekhannel en fia www.bornmeer.nl.