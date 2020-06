In krityske blik op it Nederlânske ûnderwiissysteem

Hoe giet Nederlân om mei bern dy’t ûnder de noarm prestearje? Yn de Fryslân DOK Ik bin PRO – flaters meitsje mei net in krityske blik op ûnderwiis.

Dosint Jos Sleurink fan praktykskoalle De Compagnie op It Hearrenfean fynt dat it hjoeddeiske ûnderwiissysteem net oanslút op wat jongelju nedich hawwe om te groeien yn wa’t se binne en wat se dogge. Neffens him docht it guon bern earder skea as dat it harren helpt. Hy sjocht dat sokke bern fan de basisskoalle nei it praktykûnderwiis útstreame. Bern dy’t ûnder de noarm prestearje en dêrtroch in min selsbyld ûntwikkele hawwe. “Al jierrenlang hawwe se it gefoel net te foldwaan. Se wurde ôfrekkene op harren flaters en de dingen dy’t net slagje. Dat docht sear.”

Yn it praktykûnderwiis slagget it om bern in feilige learomjouwing te jaan, dêr’t se yn opbloeie en har maksimaal yn ûntwikkelje. Sleurink socht nei it ûnderlizzend probleem fan it ûnderwiissysteem en ferdjippe him yn in oare oanpak: it meditearjend learen.

De Fryslân DOK Ik bin PRO – flaters meitsje mei net fan dokumintêremakker Murk-Jaep van der Schaaf jout in krityske blik op ûnderwiis. It is it ferfolch op de Omrop Fryslân-searje Ik bin PRO, dêr’t presintator Raynaud Ritsma in jier foar meirûn op trije Fryske praktykskoallen.

Sneon 6 juny, 15.30 oere, NPO2 (mei Nederlânske ûndertiteling, werhelling 7 juny 13.10 oere)

Snein 7 juny, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)