Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

Sizze jo slopte of sloppens of faaks wol allebeide? Is it frommeske dat de tsjerke kreas hâldt by jo de kosterske, de kosteresse of jit wat oars? En sizze jo eameljen, geëamel of eamelderij?

Taalkundige Nicoline van der Sijs ûndersiket foar sawol it Frysk as it Hollânsk hokker efterheaksels oft minsken yn it deistich libben brûke. Hja siket op it ynternet ljuwe dy’t ree binne en jou dêr ynformaasje oer.

Dy’t meiwurkje wol, kin de neikommende link oanklikke. Der ferskynt dan in fragelist dy’t men ynfolje kin. As in foarm ûntbrekt dy’t men brûkt, dan kin men dy der sels by sette.

https://pybossa.taalradar.ivdnt.org/project/nl_afleidingen/newtask