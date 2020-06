Stream fan anty-Fryske berjochten op Twitter

#Fries is op it stuit de meast brûkte hashtag op Twitter yn Nederlân. It giet net om it Ingelske wurd foar patat, mar om de Nederlânske namme fan ús taal. De oanlieding is in filmke dat Omrop Fryslân pleatst hat. In ober seit tsjin in famke dat er it asosjaal fynt dat se yn it Frysk bestelt. It boadskip is dat jo jo net samar ferbrekke moatte.

In soad reaksjes binne slim misledigjend. Der binne blykber genôch Nederlanners dy’t fan betinken binne dat jo soks samar yn it iepenbier sizze kinne.

Hjirûnder binne guon te sjen.







Aldergeloks is net elkenien sa lêbich: