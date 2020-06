Henk Wolf: Likense rjochten betsjut likense behanneling yn de wet

“Iedereen die dat wil, moet zich in Friesland kunnen uitdrukken.” Dat hat Kajsa Ollongren yn 2018 sein yn har funksje as minister fan ynlânske saken en as heechstferantwurdlike foar it Ryksbelied oangeande de Fryske taal.

Kommissaris fan de kening Arno Brok sei wat ferlykbers. Dy neamde it “in fûneminteel rjocht” om yn Fryslân Frysk te praten.

Yn kêst 19 fan de Wet gebrûk Fryske taal stiet dat Dingtiid de likense posysje fan de Fryske en de Nederlânske taal yn Fryslân befoarderje moat.

Yn eigen hûs hat de provinsje al yn 1985 besletten dat it Frysk en Nederlânsk op deselde manier behannele wurde moatte troch de noata Fan geunst nei rjocht goed te karren. Likense rjochten foar Frysktaligen en Nederlânsktaligen waarden útgongspunt fan it belied.

In minister, in kommissaris, in wetskêst en in provinsje dy’t net wolle dat it Frysk yn Fryslân, achtersteld wurdt by it Nederlânsk, dat is in prachtige útgongssituaasje. Dy minsken ha in soad yn ‘e brij te brokkeljen, dêr moatte jo wêze.

Mar de wet stiet yn it paad. Sûnt 2013 is der in Wet gebrûk Fryske taal, in wet dêr’t allegear dingen yn byinoarswile binne dy’t earst yn oare wetten stienen, mar dy’t foar it Frysk net folle opsmiten hat, mei hoefolle bombaarje oft er ek oankundige is. Dy wet stelt it Frysk formeel achter by it Nederlânsk – wat minister, kommissaris en provinsje dus sizze dat se net wolle.

Hoe? Kêst 3 seit dat boargers ferplichte binne om Nederlânsk te brûken as in amtner dêrom freget. Kêst 4 seit dat amtners ferplichte binne om Nederlânskte brûken as in oar (bygelyks in boarger of in oare amtner) dêrom freget. Kêst 7.1.b en 7.2 skriuwe foar dat echt wichtige skriftlike stikken net allinnich yn it Frysk ferskine meie. Kêst 8 jout boargers it rjocht op in goedkeape of fergeze Nederlânske oersetting fan Fryske oerheidsstikken, wylst der sa’n rjocht op in Frysk stik net bestiet. Notariële akten moatte neffens kêst 16 út it Frysk yn it Nederlânsk oerset wurde.

Hoe noch mear? De likense kearndoelen foar de skoalfakken Frysk en Nederlânsk besteane net mear, sûnt 2005 al net mear. Legere doelen foar Frysk soe ‘realistysker’ wêze. Allinnich wurde dy realistyske legere doelen ek net helle.

Hoe noch mear? Diskriminaasje is strafber, mar oft dat ek jildt foar diskriminaasje op grûn fan de taal dy’t Friezen brûke, is net dúdlik. De Twadde Keamer wol dat sa’n selde ûndúdlikens út de wei romme wurdt as it giet om handikaps en seksuele foarkar. De Rie fan Steat oardielet op basis fan it belang dat dêr yn ynternasjonale ferdraggen oan jûn wurdt dat sa’n opname “noodzakelijk” is.

De rest fan ‘e wrâld sjocht mei en seit wat fan de net realisearre lykberjochtiging fan de twa taalgroepen yn Fryslân: de Nederlânske Ryksoerheid krijt allgegeduerigen fan ‘e Europeeske Uny op ‘e kop om’t er te min docht foar it Frysk yn it ûnderwiis. In rapporteur fan de Feriene Naasjes hat it ûnderwiis yn de memmetaal yn de eigen regio as minskerjocht bestimpele.

Minister, kommissaris, wetskêst, provinsje, ynternasjonale ferdraggen en FN-rapportaazje – dat alles byinoar makket dat taalbewegers no mear as tefoaren trije easken stelle kinne:

1. de eask dat Frysk en Nederlânsk neffens de Wet gebrûk Fryske taal yn Fryslân eksakt gelyk behannele wurde;

2. de eask dat de skoalfakken Frysk en Nederlânsk deselde behearskingsdoelen krije;

3. de eask dat in ferbod op diskriminaasje op basis fan (offisjele) taal yn de grûnwet neamd wurdt.