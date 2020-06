Healneakene keardel stekt ien del by stasjon Ljouwert

Op it plein foar it haadstasjon yn Ljouwert seagen gâns minsken freedtemoarn hoe’t in healneakene keardel ien mei in mes te liif gie. It slachtoffer siet foar it stasjon yn in auto. Neffens tsjûgen hat de dieder op syn minst tsien kear mei it stekark op him ynhuft.

Nei de stekkerij soalde de man it knyft oer de weareld en trêde er ûnrêstich hinne en wer, mei de earms ûnder it bloed. In ploechje gewante manlju foarme in ring om him hinne, dat er net útnaaie koe.

Doe’t de plysje oankaam, gie de messestekker op ‘e grûn sitten, mei de hannen op ‘e rêch. De plysje hat der noch gjin aan fan wat de man bekrûpte en fiert in ûndersyk út by it stasjon. It slachtoffer leit mei slimme ferwûnings yn it sikehûs.