Hast in tredde minder wenningynbraken yn Fryslân

Oant no ta (jannewaris oant en mei april) hawwe dit jier yn Fryslân 285 wenningynbraken west. Neffens deselde perioade ferline jier is it tal ynbraken mei 31,5% ôfnaam. It tal skuorreynbraken is lykwols mei 15,4% tanaam yn Fryslân. Dat docht bliken út ûndersyk fan Independer, dat de meast resinte plysjesifers oer 2020 analysearre.

Wenningynbraken yn Fryslân

It tal wenningynbraken yn de provinsje Fryslân lit in negative trend sjen dy’t geunstich útpakt foar Fryske wenningeigners en hierders. Yn de perioade jannewaris oant en mei april 2019 wiene der yn totaal 416 wenningynbraken yn Fryslân. Dit jier is it oantal – yn deselde perioade – gâns leger (31,5% minder), mei 285 wenningynbraken.

Op lanlik nivo is ek sprake fan ôfnimmende oantallen wenteynbraken. De maatregels tsjin de koroanakrisis, wêrûnder ek ‘safolle mooglik thúswurkje’, binne nei alle gedachten de wichtichste reden foar ynbrekkers om wenten te mijen. Ynbrekkers lykje dêrfoaroer út te wiken nei minder risikofolle ynbraakmooglikheden, lykas bygebouwen.

Taname tal skuorreynbraken

Nettsjinsteande de koroanakrisis lykje ynbrekkers net stil te sitten. It liket der sels op dat se just útwike nei skuorren en kelderboksen. Dêrby it lanlik sprake fan in taname fan 24% fan registrearre skuorreynbraken yn de moanne april.

Yn Fryslân waarden yn april ek mear skuorreynbraken dien. Dêr’t de Fryske plysje ferline jier yn totaal 23 skuorreynbraken registrearre, is dit jier sprake fan 25 ynbraken (+8,7%). Besjoch alle ûndersyksresultaten op de wenningynbrakemonitor fan Independer, dêr’t ek de registraasjes fan bygebouwen ynsichtlik makke binne.

Dekking

“Ynbraak yn in skuorre of kelderboks op itselde adres as jins hûs, is yn prinsipe dutsen fia de ynboelfersekering. Der moat wol echt sprake wêze fan ynbraak en der moat oanjefte dien wêze by de plysje. As de doar gewoan iepen stie, jildt de dekking net”, seit Eelko van Dijk, skea-ekspert by Independer. “Let ek op dat der oare regels jilde as de kelderboks net op itselde adres as jins hûs is. Dat moat men echt oanjaan by de fersekering.”