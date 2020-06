Gjin Sinteklaasyntocht mear op Curaçao

Curaçao kriget dit jier gjin yntocht fan Sinteklaas. De Stichting voor Kinderen yn Willemstêd hat dat bekendmakke. De organisaasje hellet gewoanwei in wike nei de yntocht yn Nederlân Sinteklaas nei it eilân, mar dêr komt no foar altyd in ein oan. Dat hat te krijen mei de protesten yn de Feriene Steaten en de rest fan de wrâld nei de dea fan de swarte arrestant George Floyd.

Krityk op it ‘koloniale’ feest op it eilân is der al jierren. Fanwegen de maatregels yn ferbân mei it koroanafirus en de minne finansjele tastân fan in protte bedriuwen dy’t as sponsor bydroegen, wie der al twivel oft de yntocht trochgean koe. De diskusje oer it rasistysk karakter fan it feest hat de trochslach jûn, lit de organisaasje witte.

Ut protest tsjin Swarte Pyt waarden brieven skreaun nei de haadkantoaren fan Amerikaanske fêstigingen fan sponsoaren op it eilân. Kleurde Piten binne neffens de stifting lykwols gjin oplossing. De stifting lit witte dat net ien fan de Curaçaose Piten in kleur wol, dat elkenien swart wol. Ferline jier moasten sels lotsjes lutsen wurde om’t net ien frijwillich yn in oare kleur as swart schminkt wurde woe.