GGD warskôget foar sabeare sms’kes kontaktûndersyk

Yn Fryslân geane ek sabeare sms’kes om oer it koroanafirus dêr’t ít fan liket as soene se troch de GGD ferstjoerd wêze. Minsken dy’t yn kontakt west hawwe soene mei ien by wa’t koroana fêststeld is, soene har melde moatte by de GGD. GGD Fryslân lit witte nea soksoarte berjochten te stjoeren en ropt ûntfangers op om it sms’ke te negearjen.

Sokke sms’kes dûkten earder al yn oare parten fan Nederlân op. As út boarne- en kontaktûndersyk bliken docht dat in persoan yn kontakt west hat mei ien dy’t posityf test is, dan siket GGD Fryslân op in oare manier kontakt mei dy persoan. Yn ’e measte gefallen krije se in telefoantsje.

Foarbyld fan it sabeare sms’ke dat op it stuit omgiet:

COVID-19 MELDING: Geachte meneer KOK, uit kontaktonderzoek is gebleken dat u in direct kontakt bent geweest met een persoon die besmet is met COVID-19 in postcodegebied 8551 ML . U bent verplicht zich te melden op basis van artikel 26 ´Wet Publieke Gezondheid’ bij – GGD Harlingertrekweg 58 te LEEUWARDEN – op : 11-06-20 om 09.50.

Gelieve volgende code te tonen aan de GGD medewerker < PAH428-B >.