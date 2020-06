Frysktalige tsjerketsjinst 28 juny 2020

Fesper Waalske tsjerke Ljouwert digitaal te beharkjen

Tradisjoneel wurdt op de fjirde snein fan de moanne yn de Waalske tsjerke fan Ljouwert in Fryske ferper fierd. Nei in ûnderbrekking fan trije moanne sil op snein 21 juny thús in fesper te beharkjen wêze. Dan wurdt fan 19.00 oere ôf de lêste fesper fan it seizoen 2019-2020 út de Waalske tsjerke wei digitaal útstjoerd.

Foargonger is ds. F.F. Flink en oargelist Gerwin Hoekstra. Klaske Straatsma draacht foar en Jaap de Kok sjongt.

Hjir is de oarder fan tsjinst te finen.

De tsjinst is te beharkjen op http://tiny.cc/jacobijner en op www.jacobijner.nl