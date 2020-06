Fan 1 juny ôf binne de mûlekapkes yn it iepenbier ferfier ferplichte. It lit him fansels tinke dat reizgers der lykwols wol wat aardich útsjen wolle. Dêrom hat Roelie Greidanus fan Achlum fleurige Fryske mûlekapkes makke.

Se binne fan 100% katoen en krimpfrij. Se kinne op 65 graden wosken wurde en der kin in ekstra filter ynskood wurde.

Wa’t der nijsgjirrich nei is, kin maile nei marocreaties@gmail.com