Frysk op skoalle: wat fine de heiten en memmen der eins fan?

Dat in protte skoallen it net sa goed dogge, is wol bekend. Undersiken fan de ûnderwiisynspeksje en hegeskoalle NHL Stenden hawwe útwizing dien dat trije op ‘e fjouwer basisskoallen en 60 persint fan ‘e middelbere skoallen de bern ûnfoldwaande feardich meitsje yn de Fryske taal. Yn 2010 konstatearre de ûnderwiisynspeksje ek al dat it mei de kwaliteit fan de taallessen op fleanen like.

Net bekend is hoe’t de heiten en memmen eins tinke oer it memmetaalûnderwiis dat harren bern krije – of pakes en beppes. Dy sjogge ommers fan deunby wat harren bern leare en oft dat genôch is of net. Aksjegroep Sis tsiis, dy’t opkomt foar goed ûnderwiis yn it Frysk, wol graach witte hoe’t hja derûnder steane en freget elkenien dy’t bern of bernsbern hat om in fragelist yn te foljen oer it plak fan it Frysk op beskate skoalle en de tefredenens dêroer.

De fragelist is te finen op it webstee fan Sis tsiis.