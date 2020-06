Frisian Is Important

Troch Henk Wolf

De Fryske beweging is in fetsoenlike, rasjonele beweging, dy’t gjin dingen sloopt, net skelt, oaren harres lit, dúdlike easken stelt en dy easken kreas ûnderbout. Gjin niget, want de foaroanlju ha altyd skoalmasters, dûmnys, dokters, sjoernalisten en oare minken fan ‘e pinne west. Blykber docht soks lykwols gjin fertuten mear.

It moderne narratyf fan protestbewegingen wurket oars. It makket folle mear gebrûk fan pathos en folle minder fan ratio, it is persoanliker, Amerikaansker, it hat in oar wurdgebrûk, oare ûnderstellingen en oarsoartige antagonisten en easken.

Ik ha besocht om it Frysk yn dat narratyf te pleatsen en om dêrby deselde stylmiddels te hantearjen as moderne bewegingen.

Hjirûnder stiet myn wrakseljen, hampelich opmakke yn Word, dêr kin grif ien wat moaiers fan meitsje. It bestân is ek te besetten as [pdf].