Fiskmigraasjerivier brûkt grûn opnij

Wa’t oer de Ofslútdyk rydt, sjocht yn de Iselmar by Koarnwertersân skippen yn ’e baan mei bulten grûn. It binne de tariedings foar de oanlis fan de westkant fan de Fiskmigraasjerivier en in neistlizzend natuereilân fan Windpark Fryslân. De provinsje Fryslân brûkt dêr de grûn foar dy’t frijkaam by de ombou fan de N31 by Harns, oanfolle mei grûn út de Iselmar by Koarnwertersân.

Provinsje Fryslân stimulearret in sirkulêre en duorsume wurkwize en keppelet oan greep-opgrûnprojekten op plakken dêr’t grûn frij komt of dêr’t krekt ferlet fan grûn is. “Dizze sirkulêre oanpak is in wichtich doel, ek by dit prachtige projekt. En it is fuortdaliks ek effisjint en ekonomysk”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. By it ferdjipjen fan de N31 by Harns en de oanlis fan in akwadukt ûnder it Van Harinxmakanaal, kaam yn 2017 in heal miljoen kúb grûn frij. Dy grûn waard opslein yn depot Oostpoort by Harns.

Grûn foar in rivier

In lyts part fan de grûn út it depot Oostpoort is ûnderwilens brûkt foar it fersterkjen fan de Ofslútdyk. De oerbleaune 400.000 m3, genôch om 15 fuotbalfjilden mei in flinke bult bedekke te kinnen, is foar de fundearring fan de westkant fan de Fiskmigraasjerivier. It is net genôch foar it oanlizzen fan de hiele Fiskmigraasjerivier. Nochris in miljoen kúb grûn komt út it soal fan de Iselmar by Koarnwertersân.

Ferfier mei skippen

Neist it opnij brûken fan grûn, is duorsum ferfier ek hiel wichtich. Om de útstjit te beheinen wurdt de grûn mei skippen út Harns wei ferfierd. Dan binne sa’n 365 ferfiersbewegings genôch, yn stee fan 17.000 hinne en wer ridende frachtweinen.

Westkant en wurk- en natuereilân

De Fiskmigraasjerivier, in fiskpassaazje dy’t de Waadsee en de Iselmar foar migraasjefisk wer mei-inoar ferbine sil, wurdt yn in oantal fazen realisearre. As earste wurdt no de westkant oanlein. Tagelyk leit oannimmerskonsortsium Zuiderzeewind in wurk- en natuereilân oan dat brûkt wurdt foar de bou fan Windpark Fryslân. It eilân bliuwt dêrnei lizzen en wurdt dan in foerazjear- en rêstgebiet foar fûgels, mei dêrnjonken in keunstmjittich rif foar fisk. De westkant fan de Fiskmigraasjerivier foarmet aanst de oergong nei it natuereilân. Troch it ûntwerp fan beide projekten opinoar oan te passen en tagelyk te realisearjen wurdt der optimaal (ekologyske) mearwearde oan it gebiet jûn.