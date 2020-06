Finale presintaasje Laurent-David Garnier yn Keunsthûs Syb

It wurk fan de Frânske keunstner Laurent-David Garnier, dêr’t wy earder al oer berjochten, is meikoarten yn Kunsthuis SYB yn Beetstersweach te besjen.

Yn syn projekt USITATISSIMUMISSITATISU rjochte Garnier him op twa planten – de hân fan Buddha (in soarte fan sitrusfrucht) en flaaks, de plant dêr’t linnen út makke wurdt. Garnier brûkte it haadmateriaal, sellulose, fan dy planten om nije skulptueren te ûntwikkeljen. By de definitive presintaasje fertelt er earst oer syn ferbliuw en dêrnei sil Josje Hattink (SYB Circles) him ynterviewe oer it wurk dat er yn SYB makke hat.

Kunsthuis SYB is iepen op sneon 27 juny 13.00 – 17.00 oere. De finale presintaasje is op snein 28 juny, fan 15.00 oere ôf.

Elkenien dy’t der niget oan hat wurdt fan herten útnûge.