Fertochte yn byld yn ferdwiningssaak Madeleine McCann

It Dútske Iepenbier Ministearje hat in 43-jierrige Dútser yn byld as fertochte yn de ferdwiningssaak fan Madeleine McCann. De man wurdt fertocht fan moard. It Britske famke ferdwûn yn 2007 spoarleas yn Portugal. Juster kaam de man, in feroardiele sededelinkwint, as fertochte boppedriuwen.

De offisier fan Justysje yn Braunschweig giet derfan út dat it famke net mear yn libben is. By de ferdwining fan it doe 3-jierrige famke wie de fertochte yn ’e omkriten fan Praia da Luz, dêr’t it drama barde. Tusken 1995 en 2007 reizge de man mei syn kemper om yn de Algarve. Hy hie dêr ferskate tydlike banen yn de hoareka. Fierder soe er de kost fertsjinne ha mei ynbraken yn hotels en drugshannel.

De man sit op it stuit yn de finzenis yn Dútslân fanwege in feroardieling yn in oare saak. Yn it ûndersyk wurkje de Dútske en Britske autoriteiten gear. De Londenske plysje makke juster bekend dat de fertochte skille is op de jûn fan Madeleines ferdwining. Beide nûmers binne nei bûten ta brocht. Resjersjeurs tinke dat degjinge dy’t him skille hat in wichtige tsjûge is en ropt de persoan op om kontakt op te nimmen.

Madeleine McCann ferdwûn op 3 maaie 2007 út de fakânsjewente fan har âlden yn it Portugeeske Praia da Luz. Heit en mem McCann sieten op dat stuit mei freonen te iten yn in restaurant. Hja kontrolearren ferskate kearen oft alles goed wie mei Madeleine en har broerke en suske. Om 22. 00 oere die bliken dat Madeleine net mear yn har bêd lei.

Yn de Britske media neamt de wurdfierder fan de âlden fan Madeleine, Clarence Mitchell, it nijs oer de fertochte en de moardfertinking de wichtichste ûntwikkeling yn de saak yn de ôfrûne trettjin jier.