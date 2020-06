Fernijing fak skiednis: jeugd hoecht Willem Drees net mear te kennen

Jonge minsken hoege net mear te witten wa’t Willem Drees wie. Floris de fyfde en de santjinde-iuwske útwreiding fan Amsterdam mei syn grêften binne ek net mear kanonyk. Dat is de fyzje fan in kommisje fan histoarisy dy’t in nije skiedniskanon fêststeld hat foar it ûnderwiis yn Nederlân.

In kanon is in list fan dingen dy’t alle minsken hearre te witten. Elk fakgebiet hat in eigen kanon fan saken dy’t alle minsken yn dat fakgebiet witte moatte. Der binne ek maatskiplike kanons: listen fan dingen dy’t jo as ûntwikkele minsken witte moatte om meiprate te kinnen.

Yn 2006 hat in groep skiedkundigen ûnder de titel Canon van Nederland in boek skreaun dêr’t yn stiet wat neffens harren elkenien yn Nederlân fan ‘e skiednis heart te witten. Drees, Floris de fyfde en de Amsterdamske grêften stiene dêryn.

De nije kommisje is it net iens mei de kar fan de âlde en hat saken út de kanon skrast en der oaren yn set. Neffens de kommisje ûnder lieding fan James Kennedy stiene der te min froulju yn en wie der te min omtinken foar dekolonisaasje. Maria fan Boergondië en Marga Klompé binne der dêrom yn kommen, lykas de Surinaamske ûnôfhinklikheidsbeweger Anton de Kom. Fierders binne Kennedy en harren fan betinken dat de âlde kanon te bot oer de Rânestêd gie. De Brabantske skilder Jeroen Bosch en de Limburchske minen binne dêrom tafoege.

Kennedy is net fan betinken dat kanons lang itselde bliuwe. “De maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel”, seit er. Hy pleitet der dêrom foar en pas de kanon alle tsien jier oan.