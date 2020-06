Dichter fan Fryslân by middelbere skoallen lâns

Wêrom kinne literatuer en poëzy sa moai wêze? De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, jout it antwurd yn in literêr lesprogramma. Dat hat er spesjaal makke foar it fuortset ûnderwiis yn Fryslân. Fan hjoed ôf kinne sokke skoallen fia de webside fan Dichter fan Fryslân in fergees optreden boeke foar it kommende skoaljier (’20 – ’21).

De Dichter fan Fryslân biedt ferskillende lesprogramma’s oan oer poëzij en literatuer, yn kombinaasje mei muzyk en fideo. Dy programma’s omfetsje in optreden en in les. Hy bringt op in tagonklike en humoristyske wize, syn foar in grut part eigen ferhaal. In ferhaal oer syn skoaljierren – as boufakkerssoan út in húshâlding dêr’t literatuer net fanselssprekkend wie. Hy fertelt oer syn eigen wille en ûnwissens yn dy tiid, oer fereale wêzen en ferwachtings en foaral oer hoe’t er yn dy jierren mei it skriuwen en de literatuer yn oanrekking kaam.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan in Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.

Sjoch foar mear ynformaasje oer it skoalprojekt, of foar it boeken fan in fergees skoaloptreden: www.dichterfanfryslan.nl/skoaloptreden.