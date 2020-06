Delstutsen man wie Koerdyske politikus Zarza

De man dy’t freed foar it Ljouwerter haadstasjon delstutsen is, is Sadegh Zarza. Hy is aktyf yn de Koerdyske Demokratyske Partij Iran, dy’t stribbet nei in ûnôfhinklik en demokratysk Koerdistan. De 64-jierrige Zarza wennet yn Ljouwert. Hy is swierferwûne, mar de dokters hawwe him foar de dea weiskuord.

De dieder komt ek út Iran. Wat syn motyf wie om Zarza tenei te kommen, is net bekend. De famylje fan Zarza tinkt dat de oanslach útfierd is yn opdracht fan ‘e Iraanske oerheid. Hy hat earder in skoft befeiliging hân om’t de plysje eange dat er yn gefaar wie. De AIVD hat ek buorkundich makke dat Iran politike tsjinstanners om utens soms it swijen opleit.

Fan ‘e dieder is bekend dat er yn Rotterdam wennet. Hy hie Zarza útnûge foar in petear en stie him mei blommen by it stasjon op te wachtsjen. Dêr helle er in mes foar it ljocht, dêr’t er Zarza ferskate kearen mei yn it liif stuts.