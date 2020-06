De Nije oer rekreaasje en toerisme

DE NIJE It folslein Frysktalich tydskrift mei ûnderwerpen út en oer Fryslân is wer te krijen. It tydskrift, dat alle kearen in oar tema hat, ferskynt fjouwer kear jiers. It leit wer foar € 4,95 yn boekhannels, by Bruna’s, Primera’s en yn supermerken (yn alle gefallen by de Poiesz).

It tydskift hat as tema: rekreaasje en toerisme. De redaksje hat yn dizze tiden fan koroana yn bestân stien en nim in oar tema foar kar. Oan 'e oare kant, wat is der moaier om thússittend de eigen omkriten, de eigen provinsje wat better kennen te learen troch moaie foto's, fraachpetearen, en eftergrûnynformaasje. Sjoch it mar as in firtuele 'fakânsje' op papier. En as we der dochs op út kinne, jout it mooglikheden om it eigen gea krekt op in wat oare wize te besjen.

Ut de ynhâld:

Friezen profitearje fan toerisme

Simmer yn Fryslân

Boargemaster tusken dominy en keapman (boargemaster Buma)

Nasjonaal Lânskip Súdwest Fryslân, Mar en Klif

Noardeast Fryslân mei fiif streekmerken

Heity binne wy der hast al?

Fierder:

‘Foar de bern’ (in hiel katern)

puzel en strip ‘Ringeldingen’

in essaywedstriid

Helje it tydskift yn de winkel of, noch leaver, nim in abonnemint (redaksje.denije@gmail.com)

Foar € 17.50 ha jo der gjin wurk mear fan en it fielt foar ús as stipe.