De “inclusieve communicatie” fan Tûmba koe sels ek wol wat mienskippiger

Tûmba is de antydiskriminaasje-organisaasje fan de Fryske gemeenten. Nêst in soad oare taken hat Tûmba de opjefte om taaldiskriminaasje tsjin te gean, sa skriuwt de organisaasje grutsk yn syn jierferslach. Tûmba stipet bygelyks de Jongfryske Mienskip yn in fersyk oan de Ryksoerheid om in Frysktalige folder oer orgaandonaasje út te jaan. En Tûmba hat in poster makke tsjin diskriminaasje fan Frysktaligen mei de tekst Te Frysk foar it callcenter?

Dochs makket Tûmba net alles wier wêr’t de organisaasje foar stiet. Wylst de gemeenten dêr’t Tûmba foar wurket hast allegear twatalich binne en it Frysk de memmetaal is fan de mearderheid fan de Friezen, binne it webstee en de útjeften fan Tûmba allegear allinnich mar yn it Nederlânsk, mei út en troch in pear sinnen yn it Ingelsk derby.

Op it webstee jout Tûmba advys om by foarljochting oer koroana inclusieve communicatie te brûken. Dat is derfoar ornearre om minsken it gefoel te jaan dat hja ek by de mienskip hearre. Tûmba ferwiist nei in kaart mei sân tips. Dêr kin men fan leare dat it foar in widdofrou wat sneu is om hieltyd te lêzen dat se allinne mei gezinsleden omgean mei, of dat it foar ien fan Yndonesysk komôf wol aardich is as der ek ris ien op in foto stiet dy’t like brún is as hy. Of foar in jongkeardel dat it aardich is dat jongelju net altyd as oertrêders en reboeljemakkers ôfbylde wurde. Der stiet ek: “Gebruik representatief beeldmateriaal: Let erop dat de mensen op beeldmateriaal verschillen in afkomst, sekse, leeftijd, en bijvoorbeeld ook in seksuele voorkeur.”

Hoe’t dat lêste krekt moatte soe, is net sa dúdlik, mar in soad ferskaat yn taal sjogge wy net. It advys om yn Fryslân it Frysk en Nederlânsk op lykweardige basis te brûken stiet der net by, wylst dat fansels maklik te dwaan is. No is de mienskippige kommunikaasje wol hiel iensidich Hollânsk.