De grinzen geane wer iepen

Alle Friezen kinne fan ‘t simmer nei it Belzelân en Dútslân ta. Premier Mark Rutte hat woansdei te witten dien dat de grinzen op 15 juny wer iepengeane. It regear warskôget wol foar risiko’s, mei’t fakânsjegongers it koroanfirus skypje kinne.

De lannen dêr’t minsken skielk sûnder beheining wer hinne kinne, binne Dútslân, België, Lúksemburch, Portugal, Italië, Slovenië, Kroätië, Tsjechië, Slowakije, Estlân, Letlân en Litouwen. Foar guon oare lanne bliuwe beheinings. Yn Europa binne dat it Feriene Keninkryk, Noarwegen, Denemarken, Wyt-Ruslân, de Oekraïne, Moldavië en de net neamde lannen fan it eardere Joegoslavië.

De seis Antilliaanske eilannen kinne aansen ek wer frij besocht wurde. Oer de tagong ta in protte oare lannen wurdt yn july in beslút nommen.