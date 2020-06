Breinprefester Erik Scherder te gast yn online praatsjo foar âlderein

Neurowittenskipper Erik Scherder en skûtsjeskipper Douwe Visser binne de haadgasten fan de bysûndere UP! praatsjo Blijf in beweging, dy’t him foaral op âldere minsken rjochtet. De praatsjo wurdt op tongersdei 18 juny fan 15.30 oere ôf út Studio Z wei fia ferskate online kanalen streekrjocht útstjoerd. Mei muzyk fan folkssjongeres Griet Wiersma en presintearre troch Roelof Lousma.

“Yn beweging bliuwe mei lichem en geast is no wichtiger as ea”, fertelt harsenprefester Scherder. Hy jout op 18 juny maklik tapasbere tips. De fêste gast oan de DWDD-tafel fan Matthijs van Nieuwkerk beäntwurdet fragen fan sjoggers en lit sjen dat ‘âld en springlibben’ sels yn koroanatiid geargean. “Jins normale bewegingsfrijheid is miskien minder wurden, dus besykje nije dingen út. De harsens wurkje folle better as men jinsels útdaget.”

Douwe Visser late in libben as skipper: “Ik sit myn hiele libben al yn karantêne.” De tsjinstelling tusken de stille stjoerhutte fan de binnenfeart en it libbene skûtsje is tige grut. Douwe fertelt iepenhertich hoe’t er dêrmei omgie en wat it him learde.

Organisator UP! ûntwikkele in unike tsjinst: groepspetearen fia de telefoan. Stichting Welzijn Het Bolwerk en Zuidoost Zorg sille beide foar harren efterban petearen organisearje. Minke Cuperus (77) is ien fan de dielnimmers en fertelt yn de praatsjo oer har ûnderfiningen.

“Even in praatsje meitsje is hjoed-de-dei foar in protte âlderen net fanselssprekkend”, seit inisjatyfnimmer Alet Klarenbeek. “Wylst it no just noflik is om faninoar te hearren hoe’t it giet. Hoe is it om noch minder as oars te witten hoe’t de takomst der útsjen sil? Hoe giet men dêrmei om? Wat makket it libben de muoite wurdich, no’t men as âldere mear oan hûs bûn is?”

Dat en noch folle mear komt op 18 juny oan bod. Meisjen kin fia de webside www.upinnederland.nl/talkshow. Dêr stiet ek hoe’t it wurket.

Oer UP!

Aldereinplatfoarm UP! makket sûnt 2017 live programma’s oer tema’s dy’t derta dogge as men âlder wurdt. Tink dêrby oan praatsjo’s, ûnder oare yn De Rode Hoed yn Amsterdam, konferinsjes en In je Uppie temapetearen yn gearwurking mei biblioteken, soarch- en wolwêzensorganisaasjes yn Fryslân, Amsterdam, Rotterdam en Haarlim, dy’t jierliks tûzenen besikers lûke. UP! is ûnderdiel fan de lanlike koälysje Eén tegen eenzaamheid fan it ministearje fan VWS. Sjoch foar mear ynformaasje op www.upinnederland.nl.