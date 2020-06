Blauhúster Puollen

Earne yn de Súdwesthoeke, yn de omkriten fan Westhim, lizze trije lytse marren, dy’t mei it gebiet deromhinne in prachtich stikje fan Fryslân foarmje, mei in ôfwikseljende natuer, greiden, wetter en in soad fûgels. Fan 1 april oant 1 septimber frij tagonklik foar wetterrekreanten.

De trije markes – It Fliet, Reidmar en Sipkemar – steane mei-inoar yn ferbining en it is mooglik om dêrwei yn de rjochting Boalsert te farren of nei Drylts. Oan de oare kant kin men ûnder de spoarbrêge troch nei de Aldegeaster Brekken farre.

Troch de begroeiing mei reid oan de iggen is dit gebiet in gaadlik briedplak foar fûgels. Mei wat gelok binne dêr de skries, ljip, tjirk, smient en oare soarten fûgels te sjen.

By de Pôllepleats yn Westhim kin men in flústerboat of in kano hiere om dêrút wei te genietsjen fan dat gebiet. Mei dy elektryske boat fart men stadichoan en stil oer it wetter. Ideaal foar de natuerleafhawwer, mar ek foar de fisker. Yn it wetter libbet nammentlik in ferskaat oan fisken.

Wa’t wat mear fan it gebiet sjen wol kin fansels nei it suden ta en in stop meitsje yn Aldegea yn de lytse mar noflike haven.

Yn it each rinnend is it Dorismûntsje oan de noardkant fan de Brekken.

Oan de oare kant leit Sanfurd mei wat huzen en in tsjerke. Dêr op de wâl hat men oan trije kanten in wrydsk útsjoch oer it wetter.

Koartsein, in lyts prachtich moai stikje natuer fan ús provinsje.

Mear ynformaasje

