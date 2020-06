Yn it Limburchske Gennep is in automobilist ynriden op minsken op in terras. Seis minsken rekken ferwûne. Ien fan harren leit yn it sikehûs.

De plysje hat de njoggentjinjierrige bestjoerder fêstnommen. De man wennet yn Ottersum. It is net bekend oft it giet om in ûngemak of dat de man bewust slachtoffers makke hat.