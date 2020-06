Alternativen foar podcasters dy’t gjin Afûkfrysk prate wolle

fan Abe de Vries

Anne-Goaitske Breteler (24) út Ternaard en Sytze de Haan (30) út Holwert sille podcasts meitsje en wolle neffens de Leeuwarder Courant fan 9 juny 2020 net te folle Afûkfrysk prate – wat dat dan ek mar wêze mei. Se wolle, mei oare wurden, it Frysk brûke sa’t se it om har hinne hearre – wat fansels net al te bêst Frysk is en al gau útskaait nei in nuver mingtaaltsje.

Net te fier fuort wolle fan de strjitte is bêst, mar te fier weibliuwe fan de taal wer minder. En in bytsje sjeu yn it praat is fansels net ferkeard foar in podcast. Goed, it is Frysk: se moatte skipperje. Dêrom hjir in samling útdrukkingen/sprekmanieren út de foar-Afûktiid, nommen út ferhalen en lêzingen fan de man dy’t folle mear as de Afûk it Frysk foarme hat: Waling Dykstra.

Earst in hjoed-de-dei gongbere wize fan sizzen, dêrnei in alternatyf. Podcastmakkers, floggers, rappers, wrâldkeunstners, ienfâldige dichters en skriuwers, Fryskpraters yn it algemien: elkenien kin der syn foardeel mar mei dwaan. Nocht en wille!

Alles feroarje

alles út it plak sette

Bekend stean as in tsjoenster

Foar in tsjoenster gean

Bern dat net better wurdt

bern dat net op ’e haal komt

Bist gek wurden?

is ’t dy yn ’e sinnen slein?

Bûtensletten

bûtenskoattele

Dan kin men ’t net mear brûke

dan hat men ’t der mei dien

Dat kin wol wurde/oangean

dat moat mar ris oan ’e gong

Dat tink ik wol

dat hâld ik der al foar

Dat woe ik net/achte ik net goed

dat mocht ik net ha

De boel wie net opromme

de boel wie net op stel

De minderheid

de lytste helte

De moaiste klean oan

yn de uterste pronk

Der giene trije oeren foarby, doe…

der gyng in goed trije oeren ta in ein, doe…

Dêr hâlden se foar stil

dêr stuiten se foar

Dêr haw ik genôch fan/myn nocht fan

dat wurd ik sa sêd as grôt

Dêr komt neat fan yn!

dêr sil de duvel yn slaan!

Dêr seach er fan op

dat die him sa nij as fleanen

Dit is net bêst/is nuver

dit stiet der bryk by

Doe joech er it wiif in tút

doe naam er it wiif efkes by de kop

Dy hie de reputaasje

dêr gyng de rop fan

Earne oer neitinke

jin earne op beslypje

Eat mei opskipe wurde

eat oan ’e mage krije

Eat net goed kinne

eat gjin rjucht bestek oer hawwe

Eat buorkundich meitsje

mei eat by de rigel lâns gean

Elk mei wat gefoel

elk dêr’t wat fieling yn sit

Fan alles wie der folle

Der wie fan alles by de bult

Fan jin ôfhâlde

fan de hûd te kearen

Fan jongs ôf meijaan

yn de earste brij te iten jaan

Fan jôngs ôf

fan jongs op

Fiere in grutte steat

meitsje in brede swaai

Fierste folle

in ûnbehindige protte

Hawwe in grutte bek

skuorre de bek oan de earen ta op

Hiel moai klaaid/optutte

aldernuverichst yn ’e prûst

Hy die it gau

Hy die it mei gauwens

Hy doarst him net sjen te litten

hy doarst de holle net opstekke

Hy like op in (..), as er net ien wie

hy wie sawat in stik fan in (..), as er net in helen wie

Hy liket op jo

hy hat jo yn skouwing

Hy rûn kâns om gek te wurden

hy wie yn ’t gefaar fan gekwurden

Hy wie net oanwêzich

hy wie net by de wurken

Ik ferwachtsje der net folle goeds fan

ik ha it der net grien op

Ik soe dat graach oars wolle

ik soe der ris niget oan ha oft dat ek oars kin

Ik wol hawwe, dat

Ik wol deropút, dat

Immen foar trije gûne oplichte

immen foar trije gûne yn ’e nekke skoppe

Immen gjin rjucht te dwaan

immen te ferûngelykjen

In bern krije

yn ’t waarm bêd komme

In tuskenoplossing

in behelp

In winter sûnder snie en iis

in iepene winter

In wize fan sizzen

in sprekmanier

In ynklauwerige man

in man dy’t de fingers sa stiene dat se altyd nei him ta klauden

Is der noch wat oan te dwaan?

is der noch helpen oan?

It earste wat er die

it wie syn earste wurk

It gie as in rinnend fjurke troch de stêd

it gie as diggelfjoer troch de stêd

in stikje/eintsje fan de dyk ôf

in trêdmannich fan de dyk ôf

It is efkes nei acht oere

it is grut acht oere

It lytste risiko rinne om…

it minst aventoer hawwe om…

It wie in dei mei moai waar

it wie in moaie dei waar

It wie dêr stampfol

it wie dêr stoppende fol

Kin goed prate

is net op ’e smoel fallen doe’t it tiid wie om praten te learen

Kin net sa hurd rinne

is net ûnbidige fluch op skonken

Krityk jaan

der in oanmerking oer meitsje

Lit it breder hingje

slacht grutter swee

Lyts bern begjint lûd te grinen

hellet de poepmartenssang op út it heechste gat

Mei in tekst derop

mei lêzen derop

Moarnier betiid

moarnier sa gau’t de dei oan ’e loft is

Moarn oer in wike, dan…

As moarn komt noch in wike, dan…

Net in knappe man (uterlik)

net in heel oannimlik man foar de wrâld

No liket it oft ik bang bin

no gean ik foar skiter ôf

Oan de holle sangerje

Om de earen gûnzje

Oars bin ik bang dat…

oars haw ik soarch dat…

Ofkarrend kommentaar jaan op eat

spitige reden oer eat jaan

Ofwiisd wurde troch in faam/feint

in blauwe skine rinne

Op stap wêze

op ’e sukkel wêze

Rinne kâns op

lizze derfoar bleat

Seach nuver op ’e noas

seach nuver by de noas lâns

Seach syn faam wol sitten

hie wol wat bestek yn syn faam

Se hat it sa’t it liket fergetten

it skynt har fergetten te wêzen

Se moatte oeral hinne en by wêze

Se moatte nei alle katstrûperijen te poathâlden

Se tinke goed om har affêren

Se hâlde de foet by de kûle

Se wie net oer te heljen/joech neat ta

se wie oer gjin strie te krijen

Se woe net wachtsje

se die gjin lichten

Smoarch guod ynnimme

smoarch guod yn de hûd gearslaan

Sûnder wat te sizzen

sûnder mar praatsjes te meitsjen

Ticht by de dea west hawwe

nei op ’e kant fan ’e dea west hawwe

Tiid om fuort te gean

tiid fan fuort

Tink dy no ris yn

tink no ris ta

Troch de tiid hinne

by de tiid lâns

Tsjin ús heit syn sin

tsjin de begearte fan ús heit

Wa hat jo stjoerd?

wa hat jo opstjoerd?

Wat der ek barre sil

al keart alles ûnderstboppe

Watfoar mâle bewegingen hy ek makke

hoe’t er ek skeanbille en earmtakke

Wêr sil er it oer hawwe?

wêr soe er it oer ha sille?

Wie fan ’t sintrum/oerstjoer

wie alheel fan syn saken

Wurde oerslein

reitsje foarby

Wurk gunne oan de leechste ynskriuwer

wurk by de minste oannimming bestelle

Yn it ûngelok stoarte

yn it leech fiere

[Sa earst mar – letter miskien ris mear.]